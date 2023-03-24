Москва, 24 марта, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Брат Чулпан Хаматовой Шамиль исключён из труппы московского театра «Современник», и в спектаклях задействован не будет. Об этом сообщил директор театра Юрий Кравец в ответе на официальный запрос ИА REGNUM.

Известия Шамиль Хаматов

В середине марта стало известно, что Шамиль Хаматов сыграет в Риге в постановке «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». В постановке примут участие сразу несколько бежавших из России деятелей культуры: иноагент кинокритик Антон Долин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналист Кирилл Набутов, Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и критикующий СВО актер Александр Филиппенко. Все они должны собраться 24 марта в Рижской еврейской общине для публичной читки ролей. Как сообщал источник, средства от постановки, в частности Хаматов и Филиппенко, планировали передать ВСУ.

При этом в «Современнике» ИА REGNUM рассказали, что Шамиль Хаматов не принимает участие в спектаклях театра с 1 августа.

«В настоящее время Шамиль Наильевич Хаматов членом труппы «Московского театра «Современник» не является, трудовые отношения с ним отсутствуют. Соответственно, ввиду отсутствия трудовых отношений заработную плату <…> не получает», — говорится в ответе директора.

В то же время не уточняется, означает ли это факт увольнения актёра. На вопрос редакции, находится ли Хаматов в длительном неоплачиваемом отпуске, в театре не ответили. При этом на сайте «Современника» фото Шамиля в составе труппы по состоянию на 24 марта отсутствует, хотя на момент составления запроса ИА REGNUM в театр в начале марта оно ещё было.