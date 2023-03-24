Стамбул, Турция, 24 марта, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В результате пожара в семиэтажном отеле в стамбульском районе Пендик, который находится на восточной окраине города, погибли не менее двух человек. Об этом 24 марта сообщает агентство IHA.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Отмечается, что возгорание в семиэтажном здании отеля произошло примерно в 07:45 (совпадает с мск).

«В результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении и добавляется, что ещё два человека пострадали из-за возгорания. В настоящее время ведётся установление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар, который вспыхнул в нескольких гаражах в одном из гаражных массивов Норильска, был локализован. В результате пожара никто не пострадал.