Брюссель, 24 марта, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Лидеры стан Европейского союза на саммите в Брюсселе (Бельгия) не приняли новых решений по помощи Украине, несмотря на многочисленные просьбы и жалобы Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает газета Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Зеленский предупредил глав 27 государств Евросоюза в Брюсселе, что любая задержка в предоставлении военной помощи может затянуть конфликт. Однако по итогам встречи не было принято никаких новых мер или решений в том смысле, в каком их требует Киев», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран — членов ЕС договорились о наращивании совместного производства боеприпасов, а также об ускорении процесса передачи Вооружённым силам Украины снарядов для артиллерии.

В четверг, 23 марта, в ходе саммита в Брюсселе представитель Европейского парламента Роберт Метсол призвал продолжать поддержку Украины путем поставок летального оружия и боеприпасов, а также не показывать накопившуюся от войны усталость.