Москва, 24 марта, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Уровень доверия российских граждан президенту РФ Владимиру Путину немного снизился и составляет 79,3%. Такие данные 24 марта приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,3% респондентов (–0,4 п. п. за неделю)», — отмечается в исследовании.

При этом уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился и составляет 77% (+1,0 п. п. за неделю). Деятельность правительства одобряют 52,3% опрошенных (плюс 0,6 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 53,5% респондентов (минус 0,5 п. п.).

Респонденты также высказали свое отношение к главам российских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,2%, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 31,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,5%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,7%.

Опрос проводился с 13 по 19 марта среди 1,6 тыс. граждан России от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта ВЦИОМ провел опрос, согласно которому выявлено, что 76,7% опрошенных россиян одобряют деятельность президента Российской Федерации Владимира Путина. Главе государства доверяют около 80% опрошенных, председателю правительства Михаилу Мишустину — 61,8%. Кроме того, Владимир Путин возглавил рейтинг политиков 2022 года. Лидером Путина назвали более половины (55%) жителей России.