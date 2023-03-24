Москва, 24 марта, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В настоящее время уровень политизации в Организации Объединённых Наций (ООН) запредельный. Не исключено, что она повторит судьбу Лиги Наций и развалится. Об этом 24 марта в интервью российским СМИ заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Видеозапись опубликована в его Telegram-канале.

Штаб ООН

По его словам, это может случиться, если Запад предпримет попытку лишить ключевые страны права вето.

«ООН ― отдельный вопрос, вообще, это самая важная площадка. Но меня беспокоит то, что там сейчас пытаются делать, поскольку у ООН есть высокие шансы в какой-то момент разделить печальную судьбу Лиги Наций», ― отметил Медведев.

Замглавы Совбеза напомнил, что вопрос выхода из организации ещё в 1950-е годы рассматривался в Советском Союзе, однако по ряду причин этого сделано не было. Так, ООН просуществовала долгие годы, став очень важной глобальной площадкой.

«Не идеальной, конечно, но очень важной площадкой. А сейчас уровень политизации в ООН запредельный», ― отметил Медведев.

По его словам, в последнее время постоянно предпринимаются попытки вбросить идею реформирования всего и вся, включая Совет Безопасности ООН, лишения ключевых стран права вето, хотя «вообще-то это результат Второй мировой войны».

«Но если что-то подобное будет происходить, то, на мой взгляд, и ООН закончит своё существование, как это ни печально звучит», ― заключил замглавы Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организация Объединённых Наций (ООН) нуждается в реформах и её нужно преобразовать «в более инклюзивную глобальную структуру, учитывающую интересы всех государств».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что попытки реформировать ООН и лишить Россию места постоянного члена Совета безопасности ООН подрывают суть и авторитет этой международной организации.