Лавров: МИД собирается оперативно перебрасывать кадры на наиболее востребованные участки

Москва, , 11:23 — REGNUM МИД России будет продолжать гибко адаптировать свой кадровый потенциал «к происходящим в мире тектоническим сдвигам», а также в оперативном порядке перебрасывать кадры на наиболее востребованные участки работы. Об этом 24 марта написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для общественно-политического журнала «Разведчик».

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Лавров, на работу внешнеполитического ведомства нашей страны влияет «турбулентная геополитическая обстановка в мире».

«Будем и далее максимально гибко адаптировать кадровый потенциал министерства к происходящим в мире тектоническим сдвигам. А в случае необходимости — оперативно перебрасывать кадровые ресурсы на наиболее востребованные участки внешнеполитической работы», — написал он в своём материале.

Также глава МИД указал, что «масштабная русофобская кампания» западных стран напрямую коснулась сотрудников заграничных учреждений РФ, которым в результате приходится работать почти в экстремальных условиях и в некоторых случаях с риском для здоровья и жизни.

«Даже в самые мрачные годы холодной войны не было столь массовых синхронных высылок работников дипмиссий. Ситуация потребовала перевести всю нашу внешнеполитическую службу в особый режим», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров написал, что полное фиаско терпят попытки Соединённых Штатов Америки и Европейского союза изолировать Россию и превратить в изгоя. Он уточнил, что современный мир и глобален, и многополярен.