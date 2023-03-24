Адвокат заявил о планах условно осуждённого бизнесмена Калви приехать в Мосгорсуд

Москва, , 11:13 — REGNUM Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, условно осуждённый в России за растрату 2,5 млрд рублей, находится в США. Об этом 24 марта заявил адвокат бизнесмена Тимофей Гриднев.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви © Антон Денисов / РИА Новости

«Калви планирует участвовать в судебном заседании, но в силу сложностей с получением в нынешних условиях визы, ему сложно приехать», — цитирует «Интерфакс» слова правозащитника.

24 марта в Московском городском суде рассматривается жалоба на приговор, вынесенный Калви и другим фигурантам дела о растрате в 2,5 млрд рублей банка «Восточный».

Гриднев добавил, что партнёр Калви Филлип Дельпаль также не смог попасть на заседание из-за проблем с визой, к тому же ему не вручили протокол заседания с переводом на французский язык.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 марта стало известно, что американский бизнесмен уехал из России. При этом Bloomberg ещё в мае 2022 года писал, что Калви покинул страну до начала спецоперации. В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил американского бизнесмена Майкла Калви за растрату 2,5 млрд рублей к условному сроку ― 5,5 года. Ему также был установлен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не может покидать без уведомления специализированного государственного органа своё постоянное место жительства.

Условный срок получили и его подельники. Суд признал Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна виновными в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере и приговорил их к 4,5 года колонии условно каждого.