Токио, 24 марта, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Наблюдающийся из-за рекордного роста внешнего кредитования рост внутреннего долга Украины может стать причиной серьёзных проблем, предел внутренних заимствований скоро будет достигнут. Об этом 24 марта написал аналитик из Японии Ёсукэ Цутида в своей статье на JB Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам эксперта, на фоне увеличения расходов на военные нужды украинская финансовая система испытывает чудовищное давление, а из-за наблюдающегося быстрого роста дефицита бюджета непогашенный долг киевского режима в 2022 году возрос до $128 млрд.

Цутида указал, что на данный момент Киев находится в зависимости от поддержки международного сообщества и Украина «остаётся на плаву», пока западные страны выделяют ей денежные средства. В то же время, по мнению аналитика, просьбы украинских властей о предоставлении новых траншей уже похожи на некую мантру, так как у киевского режима не имеется собственных денег.

При этом эксперт уточнил, что непогашенный внутренний долг киевских властей в 2022 году составил $39,6 млрд и большую его часть составляют так называемые военные облигации, выпускаемые украинским центральным банком.

«Но выпускать их бесконечно нельзя. Скоро Киев достигнет предела», — говорится в публикации.

Также Цутида отметил, что большая часть этих украинских государственных облигаций поглощается самим центробанком страны, а потому, по сути, «государство финансирует облигациями само себя», что имеет ряд серьёзных угроз. Одним из самых серьёзных негативных побочных эффектов такой стратегии является быстрый и «свирепствующий» рост инфляции, в 2022 году, по мнению международных экспертов, достигший 35% в годовом исчислении.

В то же время, аналитик добавил, что из-за затягивания конфликта в ЕС и США наблюдается сложная ситуация и «усталость от поддержки» Украины только нарастает.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно: 3 марта национальный банк Украины сообщил, что за февраль международные резервы Украины снизились на 3,5% по сравнению с январём. Регулятор пояснил, что снижение произошло «в результате интервенций Национального банка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной мере были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства».