Москва, , 16:23 — REGNUM В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 51 млн граждан Российской Федерации. В большинстве случаев такие обследования помогают выявить болезнь на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией — одно из ключевых направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Диспансеризация Https://adm44.ru

Профилактические осмотры и диспансеризация — хороший способ получить квалифицированную консультацию по поводу возможных симптомов и своевременно начать лечение, если оно требуется.

Так, в Оренбургской области за два месяца 2023 года 6520 оренбуржцев (2222 мужчины и 4298 женщин) прошли углубленную диспансеризацию. Она направлена на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые вызывает инфекция

Углубленная диспансеризация Министерство региональной и информационной политики Оренбургской области

Чтобы пройти все необходимые обследования, достаточно записаться к участковому терапевту через «Госуслуги», колл-центр или прийти в поликлинику по месту жительства с паспортом и медицинским полисом — остальное сделают специалисты.

Показываться врачам и сдавать основные анализы каждому взрослому человеку старше 18 лет следует ежегодно. До 39 лет диспансеризацию надо проходить раз в три года, но показываться врачам все равно необходимо каждый год для профилактического осмотра. После этого возраста диспансеризация показана ежегодно. При необходимости врач направит на второй этап — дополнительные обследования у узких специалистов.

Главная цель диспансеризации — профилактика неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических и сердечно-сосудистых. Чем раньше поставлен диагноз, тем благоприятнее прогноз лечения. Диспансеризация дает возможность выявить болезнь на ранней стадии или убедиться в том, что вы здоровы.

Каждый пациент проходит анкетирование, ему измеряют рост, вес, определяют индекс массы тела, измеряют давление, определяют уровень холестерина и глюкозы в крови, делают флюорографию (раз в два года), ЭКГ и другие исследования.

С января 2023 года Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в новых помещениях на базе Городской больницы № 1 в Севастополе. За это время пациенты получили 461 консультацию, было проведено 98 исследований на компьютерном томографе, 17 исследований на аппарате МРТ, 120 ультразвуковых исследований, 20 эндоскопических и 30 маммографических исследований.

«Наш Центр активно развивается, вся необходимая медицинская помощь нашим пациентам оказывается в плановом режиме <…> Исследования проводятся на новом, современном оборудовании, лекарственные препараты <…> есть в достаточном количестве, медицинский штат сотрудников укомплектован», — говорит заместитель главного врача Городской больницы № 1 по хирургической части Владимир Кузнецов

Центр амбулаторной онкологической помощи в Севастополе Департамент здравоохранения города Севастополя

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина отметила особую важность вторичной профилактики после перенесённых заболеваний: «Профилактические осмотры проводятся как отдельные мероприятия и как основа для самой диспансеризации, которая включает дополнительные методы выявления хронических неинфекционных заболеваний и онкоскрининги», — говорит она.

Первый этап диспансеризации включает профилактический медосмотр и скрининг на выявление онкозаболеваний. В случае необходимости лечащий врач по показаниям направит на второй этап диспансеризации. Это могут быть дополнительные исследования и анализы для точной постановки диагноза.

«Профилактическое направление в медицине справедливо выходит на первый план. Это одна из задач национального проекта «Здравоохранение», — считает главный врач Богучанской районной больницы Марина Безруких. — Мы совершенствуем профилактическую работу, стараемся создать условия, чтобы привлечь жителей района на диспансеризацию, на профосмотры, заинтересовать пропагандой здорового образа жизни и медицинской грамотности».

Богучанская райбольница Красноярского края недавно открыла отделение профилактики, это позволило создать максимально благоприятные условия для проведения диспансеризации и развития просветительской работы.

Богучанская районная больница, диспансеризация Министерство здравоохранения Красноярского края

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина отметила, что врачи всегда должны узнавать у пациентов, проходили ли они профилактические осмотры и диспансеризацию.

«Точкой входа в профилактический континуум должно быть любое посещение медицинской организации. Пришел человек к стоматологу, и врач должен спросить у него о прохождении диспансеризации, мотивировать к осмотрам с целью профилактики. Хочу всех призвать и высказать полную уверенность, что профилактика — это основа для сохранения жизни. Каждый должен понять это и поделиться этой информацией с родными, друзьями», — говорит Оксана Драпкина.

Чем старше человек, тем больше врачей ему нужно пройти, да и в целом больше внимания уделять своему здоровью. После всех обследований лечащий врач в поликлинике даст рекомендации по профилактике заболеваний или назначит лечение, если это необходимо.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» выводит медицинскую помощь в стране на новый уровень. Обеспечение охвата диспансеризации и профилактических осмотров — одно из направлений. Благодаря нацпроекту в удаленных населенных пунктах строят фельдшерско-акушерские пункты и поставляют мобильные медицинские комплексы, медицинские организации получают новое современное оборудование. Нацпроект также предусматривает подготовку и повышение квалификации врачей. Важные направления нацпроекта — развитие сети центров амбулаторной онкологической помощи и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.