Пекин, 24 марта, 2023, 10:59 — ИА Регнум. В настоящее время какой-либо информации о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским официальный Пекин предоставить не может. Об этом 24 марта на брифинге заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Она пояснила, что китайская сторона по украинскому вопросу поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами. При этом Пекин «пока не может предоставить какой-либо информации» касательно возможного разговора лидеров двух стран, указала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пока не смогли договориться о проведении телефонного разговора. По его словам, Китай ещё не нашёл своего нового политического места и не определился, «хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или всё-таки будет осторожно стоять в стороне».

При этом Подоляк подчеркнул, что Киев, который выступает инициатором беседы между лидерами двух государств, не планирует отказываться от переговоров с Пекином.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москве не важен факт возможного телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского в плане разрешения украинского кризиса. Он выразил сомнение, что «сегодня-завтра» председатель КНР проведёт какой-то разговор с украинской стороной.