Красноярск, 24 марта, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Никакими деталями исчезновения российского предпринимателя Артёма Усса из-под домашнего ареста в Милане его отец, глава Красноярского края Александр Усс, не располагает. Видео его общения с прессой на эту тему опубликовано 24 марта в Telegram-канале главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Усс

«Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего», — сообщил Александр Усс.

Он рассказал, что квартира, в которой под домашним арестом находился сын, «очень тщательно охранялась карабинерами», пояснив в связи с этим: «Его посещали даже несколько раз ночью. Это бывало периодически. Поэтому мне абсолютно непонятно, как он мог исчезнуть оттуда».

Говоря о правовой стороне вопроса, Александр Усс выразил убеждение в абсолютной невиновности сына.

По его словам, деяния, которые инкриминируются Артёму Уссу, «не только не являются преступлениями, они не являются даже правонарушениями», подлежащими штрафным санкциям. Причём такого мнения придерживается ряд авторитетных юристов, отметил губернатор.

Он добавил, что для сына стало шоком вынесенное 21 марта миланским апелляционным судом решение об экстрадиции в США.

О том, что Артём Усс, которого суд в Милане решил экстрадировать в США, пропал из-под домашнего ареста, стало известно 22 марта. Итальянские источники полагают, что предприниматель улетел из Италии на частном самолёте, сломав электронный браслет, отслеживавший его нахождение под арестом.

Усс был задержан в Италии в октябре прошлого года по запросу США. Его обвиняют в незаконных сделках и в отмывании денег. В США ему грозит тюремный срок.