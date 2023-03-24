Москва, 24 марта, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Полное фиаско терпят попытки Соединённых Штатов Америки и Европейского союза изолировать Россию и превратить в изгоя. Об этом 24 марта написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для общественно-политического журнала «Разведчик».

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

«Свет клином на США и ЕС не сошёлся. Современный мир и глобален, и многополярен. Попытки изолировать Россию, окружить «санитарным кордоном», превратить в «изгоя» терпят полное фиаско», — написал он в своём материале.

Лавров уточнил, что большая часть стран мира, в которых живёт около 85% населения нашей планеты, не хотят «таскать каштаны из огня» для государств, которые в прошлом являлись колониальными метрополиями.

«Сегодня Запад, который по меткому выражению президента [РФ] Владимира Путина является «империей лжи», уже не воспринимается международным сообществом как истина в последней инстанции, как некий идеал демократии, свободы и благополучия», — отметил глава МИД.

Также он указал, что на фоне происходящего дипломатия России продолжает вести независимый, самостоятельный, многовекторный внешнеполитический курс и увеличивает активность на различных направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров написал, что западные чиновники и политики начинают признавать необратимый процесс формирования многополярного мира. Также он указал, что укрепление многополярности является «магистральной тенденцией» в развитии и становлении нового современного миропорядка.