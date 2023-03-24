Москва, 24 марта, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, может отказаться от использования названия бренда в России, сообщил «Коммерсантъ».

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Кофе Jacobs в магазине

Источник в одной из торговых сетей уточняет, что окончательное решение об изменении названия пока не принято, но рассматриваются такие варианты нового имени для марки кофе, как Monarch или Milicano.

«В JDE заявили, что намерены продолжать обеспечивать клиентов и потребителей в России через локальное представительство», — отметили в издании.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев пояснил изданию, что это решение вряд ли снизит узнаваемость продукции, зато позволит компании продолжать развитие местного бизнеса.

На российском рынке продуктов и напитков уже есть примеры отказа глобальных компаний от флагманских брендов. Многие западные продукты стали выходить под российскими названиями.

Как сообщало ИА REGNUM, магазины одежды Zara в России весной могут открыться под новой вывеской Maag. Одним из первых может стать магазин в московском торговом центре «Авиапарк». Кроме того, такие компании, как IKEA и Inditex, хотят вернуться в Россию. Для этого испанский агломерат брендов повседневной одежды Inditex собирается сменить прописку.