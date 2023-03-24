Москва, , 10:45 — REGNUM Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнёр Филипп Дельпаль, которых ранее суд признал виновными в растрате 2,5 млрд рублей, покинули территорию Россию. Об этом 24 марта сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«[Они] покинули Россию сразу после того, как с них была снята мера пресечения в виде запрета определённых действий в начале 2022 года», ― уточнил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил американского бизнесмена Майкла Калви за растрату 2,5 млрд рублей к условному сроку ― 5,5 года. Ему также был установлен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не может покидать без уведомления специализированного государственного органа своё постоянное место жительства.

Условный срок получили и его подельники. Суд признал Филиппа Дельпаль и Вагана Абгаряна виновными в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере и приговорил их к 4,5 года колонии условно каждого.