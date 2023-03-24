Норильск, Красноярский край, , 10:36 — REGNUM Пожар, который вспыхнул в нескольких гаражах в одном из гаражных массивов Норильска, локализован. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар в гаражном массиве в Норильске локализован 24. mchs. gov.ru

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о возгорании гаражей в районе пересечения улиц Октябрьской и Заводской города Норильска, тушение пожара осложнено сильным ветром

«Пожар локализован в 14:01 (10:31 мск) на площади 500 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате пожара никто не пострадал, и добавляется, что с места пожара эвакуировали четыре единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в научно-производственном комплексе в Арамили в Свердловской области площадь пожара достигла 4 тыс. квадратных метров. Также уточняется, что для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб.