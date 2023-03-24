Москва, 24 марта, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Западные чиновники и политики начинают признавать необратимый процесс формирования многополярного мира, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров для журнала «Разведчик» в пятницу, 24 марта.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Данную истину [процесс формирования многополярного мира. — Прим. ред.] начинают признавать, пусть и «сквозь зубы», некоторые политики на Западе. Например, об окончании западной гегемонии… неоднократно рассуждал президент Франции Эммануэль Макрон», — говорится в статье главы МИД РФ.

По словам Лаврова, укрепление многополярности является «магистральной тенденцией» в развитии и становлении нового современного миропорядка.

Ранее глава Министерства иностранных дел Боливии Фернандо Унакуни Мамани заявил об опасности однополярного мира в лице гегемонии США. Об этом, по словам дипломата, свидетельствует вторжение Соединённых Штатов Америки в Ирак в 2003 году.