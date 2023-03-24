Захарова на фоне протестов во Франции поинтересовалась, когда Макрон поставит оружие гражданам

Москва, , 10:25 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне акций против пенсионной во Франции задалась вопросом, когда французский президент Эммануэль Макрон начнёт поставки оружия жителям страны для поддержания её «демократии и суверенитета». Она написала об этом 24 марта в своём Telegram-канале.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

К своему сообщению Захарова прикрепила видеозапись, на которой запечатлены последствия беспорядков из-за пенсионной реформы во Франции: перевёрнутые горящие автомобили, разбитые витрины, разгромленные улицы, толпы протестующих.

«А когда Макрон начнёт поставки вооружений гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?» — написала в своём сообщении официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта стало известно, что очередная акция протеста во Франции собрала более 1 млн участников по всей республике. Рекорд по числу участников был установлен 7 марта, когда на акции протеста вышли почти 1,3 млн человек.

Акции против пенсионной реформы и беспорядки начались во Франции на минувшей неделе после принятия её без голосования в парламенте страны. Французский премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции Франции, чтобы провести этот законопроект, что в том числе стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.