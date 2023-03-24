Медведев сообщил об отсутствии угрозы милитаризации для экономики России

Москва, , 10:17 — REGNUM Для отечественной экономики нет угрозы милитаризации. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

«Угрозы милитаризации нашей экономики в том виде, в котором это было в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, в настоящий момент не существует», — сказал Медведев, уточнив, что власти этого не допустят.

По его словам, для этого необходимо правильно следить за основными макроэкономическими показателями.

Зампредседателя Совбеза отметил, что в свое время в СССР был в приоритете именно военный сектор. Во времена СССР, констатировал Медведев, производились танки и самолеты, но страна не умела производить товары народного потребления. Тогда эти товары распределялись через торговую сеть по нерыночным ценам. Сейчас же они продаются в магазинах. Рынок, как заявил зампредседателя СБ, даже несмотря на санкции, каких-то колоссальных провалов не чувствует.

«Можно как угодно ругать и Варшавский договор, и Советский Союз, и НАТО, но мир был в равновесии, а сейчас черт-те что», — отметил Медведев.

Говоря о развитии российского оборонно-промышленного комплекса, зампредседателя заметил, что стране еще «нужен задел на будущее». По его словам, России потребуется больше оружия даже после окончания СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев заявил, что российский военно-промышленный комплекс (ВПК) способен противопоставить отечественные вооружения американским РСЗО M142 HIMARS. Российский ВПК продолжает реализацию проектов про производству и поставкам новейших разработок в сфере реактивных систем залпового огня и артиллерии. По его словам, ВПК раскочегарился, работает активно, производит самые современные российские виды вооружений.