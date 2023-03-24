Сын главы Красноярского края, сбежавший из-под домашнего ареста, мог выехать за пределы Италии

Рим, , 10:20 — REGNUM За пределами Италии может сейчас находиться сбежавший из-под домашнего ареста в Милане Артём Усс, сын главы Красноярского края Александра Усса, сообщает Corriere della Sera.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание располагает данными о том, что предприниматель сломал электронный браслет и, покинув место домашнего ареста, скрылся на частном самолёте из аэропорта Линате.

По данным издания, это произошло 22 марта: во второй половине дня сработала сигнализация электронного браслета арестованного. В его квартире, куда долго не могли проникнуть полицейские из-за бронированной двери, никого не оказалось.

Полиция Милана проверяет сейчас записи с установленных у жилого комплекса и на близлежащих дорогах камер видеонаблюдения.

За день до побега Усса, 21 марта, миланский апелляционный суд на заседании одобрил его экстрадицию в США по двум обвинениям из четырёх. Обвиняют Усса, арестованного в Италии осенью прошлого года, в нарушения санкций, отмывании денег, незаконных сделках.

После этого появилась информация о побеге Артёма Усса. Со своей стороны губернатор Александр Усс заявил, что данными о местонахождении сына не располагает.