Мурманск, , 10:10 — REGNUM Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала документ, исходя из которого правительства разных стран будут вынуждены принимать решения по дальнейшему противостоянию глобальному потеплению.

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Отмечается, что Российская Федерация — страна с «выраженным потеплением». Согласно прогнозу климатологов, некоторые территории российского государства будут затоплены из-за таяния вечной мерзлоты, что приведет к разрушению домов и объектов инфраструктуры в северной части страны.

«Береговые сооружения начнут разрушаться. Береговая линия физически будет съедаться. Это некоторые потери территории в пользу моря, хотя и не катастрофические», — приводит РИА Новости выдержку из ключевого документа МГЭИК.

Эксперты добавили, что даже в случае выполнения всех обязательств странами-подписантами Парижского соглашения средняя температура в мире поднимется на несколько градусов.

Ранее издание CNN предупредило, что таяние вечной мерзлоты постепенно освобождает из «ледяной тюрьмы» древние вирусы, которые могут быть потенциально опасны для современных животных и человека.