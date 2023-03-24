Мурманск, 24 марта, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала документ, исходя из которого правительства разных стран будут вынуждены принимать решения по дальнейшему противостоянию глобальному потеплению.

ИА REGNUM Россия

Отмечается, что Российская Федерация — страна с «выраженным потеплением». Согласно прогнозу климатологов, некоторые территории российского государства будут затоплены из-за таяния вечной мерзлоты, что приведет к разрушению домов и объектов инфраструктуры в северной части страны.

«Береговые сооружения начнут разрушаться. Береговая линия физически будет съедаться. Это некоторые потери территории в пользу моря, хотя и не катастрофические», — приводит РИА Новости выдержку из ключевого документа МГЭИК.

Эксперты добавили, что даже в случае выполнения всех обязательств странами-подписантами Парижского соглашения средняя температура в мире поднимется на несколько градусов.

Ранее издание CNN предупредило, что таяние вечной мерзлоты постепенно освобождает из «ледяной тюрьмы» древние вирусы, которые могут быть потенциально опасны для современных животных и человека.