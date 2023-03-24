Москва, 24 марта, 2023, 10:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день мир изменился и в результате этого международные институты тоже будут меняться. Об этом 24 марта заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Мир изменился. Изменился настолько радикально, насколько я себе не мог представить ещё несколько лет назад», — сказал он.

Зампред Совбеза уточнил, что это уже невозможно изменить, и отметил, что такие изменения — это, по его мнению, скорее хорошо, так как в результате них «диктату англосаксонских стран положен конец».

Также Медведев подчеркнул, что, хотя он и не знает, как будут развиваться события дальше, очевидно, что теперь наступает время региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС, а также двусторонних отношений.

При этом политик указал, что в какой-то мере такие изменения могут показаться шагом назад.

«Но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа. Так что международные институты будут меняться», — заключил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Дмитрий Медведев заявил, что созданные когда-то для разрешения спорных и конфликтных ситуаций международные площадки, включая ведущий международный институт ― Организацию Объединённых Наций, в настоящее время переживают серьёзный кризис. Он уточнил, что сейчас они фактически превратились в поле боя.