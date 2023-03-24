Луганск, , 10:04 — REGNUM Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) заставляет заниматься разминированием территории солдат, которые не имеют навыков инженерно-сапёрного дела. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он рассказал в Telegram-канале, что российские подразделения нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 53-й механизированной бригады вооружённых формирований Украины в районе населённого пункта Ласточкино западнее Авдеевки. После этого часть боеприпасов сдетонировала, а часть выбросило взрывной волной. В результате окрестность в радиусе 5 км оказалась усеяна взрывоопасными предметами.

«Украинское командование приняло решение для ликвидации последствий отправить неопытных бойцов, которые были недавно мобилизованы и не имеют специальных навыков и знаний», ― указал Марочко.

По его словам, военнослужащих заставляют визуально находить взрывоопасные предметы, вручную собирать их и сортировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным Шульц рассказал, что на передовую в Артёмовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике Украина отправляет неподготовленных новобранцев. Он утверждает, что некоторых отправляют на фронт всего лишь после трёх дней подготовки в Харькове, где они отстреляли «по два рожка».

Ранее The Washington Post опубликовала интервью с комбатом с позывным Купол, в котором он пожаловался на большое количество неопытных бойцов и огромные потери ВСУ. При этом военный из этой же бригады Владимир Шевченко заявил, что ситуация в ВСУ намного хуже, чем об этом пишет западная пресса.

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