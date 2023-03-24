В Белоруссии оценили планы США назначить специального посланника для работы с оппозицией

Минск, , 09:55 — REGNUM Очередным шагом по раскачиванию ситуации в Белоруссии является намерение США назначить специального посланника по республике для работы с оппозицией. Об этом 24 марта заявил замглавы верхней палаты белорусского парламента Валерий Бельский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это очередной шаг по раскачиванию ситуации. Белорусская оппозиция, как и любая другая оппозиция, — это конструктивное звено гражданского общества», — приводит его слова РИА Новости.

Также Бельский отметил, что глава Госдепа США Энтони Блинкен или кто-то другой из американских властей намерен взаимодействовать с «людьми, которые стали предателями белорусского народа», в Минске, по его словам, понимают для чего это нужно Вашингтону и какие он при этом преследует цели.

«Мы всегда реагируем на недружественные выпады. Глупость. Если бы эти люди хотели диалога, они бы искали пути, не углубляли бы этот разрыв, проблемы и взаимное неприятие», — зампредседателя верхней палаты парламента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Энтони Блинкен заявил, что власти США изучают вариант назначения специального представителя Вашингтона по взаимодействию с белорусской оппозицией. Он уточнил, что ведомство занимается этим вопросом «очень активно».