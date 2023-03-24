ВСУ ночью обстреляли Горловку в ДНР из американских РСЗО M142 HIMARS

Горловка, ДНР, , 09:52 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли город Горловку Донецкой Народной Республики из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02:04 — н. п. Райское — н. п. Горловка (Центрально-городской район): выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что также обстрелу подверглись Ясиноватая (три снаряда калибра 152 мм) и Кировский район Донецка (три снаряда калибра 155 мм).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщалось, что за прошедшие сутки, 23 марта, Вооружённые силы Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики 74 боеприпаса различного калибра. Под огнем ВСУ оказались Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Донецк и Еленовка.