На территории Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3

Тегеран, , 09:45 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Ирана. Об этом 24 марта сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 95 км в северо-западном направлении от города Урмии, в котором проживают около 577 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 43 км.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вечером 23 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. В результате него никто не погиб и не пострадал, также нет разрушений.