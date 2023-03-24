Арамиль, Свердловская область, 24 марта, 2023, 09:44 — ИА Регнум. В научно-производственном комплексе, расположенном в городе Арамиле Свердловской области, в пятницу, 24 февраля, произошёл пожар на площади более 3 тысяч квадратных метров, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло в 10:23 по местному времени (08:23 мск). До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания научно-производственного комплекса самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Для предотвращения распространения пожара и его тушения привлечено 49 сотрудников пожарной службы, а также 16 единиц служебной техники. Отмечается, что локализация пожара осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью.

Ранее сообщалось, что в Приангарье Иркутской области в результате пожара в жилом частном доме погибли два человека. В МЧС России по региону установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.