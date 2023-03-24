Москва, 24 марта, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Стоимость на новый электрический автомобиль «Москвич» российского производства выглядит высоковатой. Об этом 24 марта заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Владимир Югасов ИА REGNUM Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола (АЗЛК). Москва

«Насчёт «Москвича». Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой», — сказал он в ответ на вопрос о том, приобрёл бы он себе новый электрический «Москвич».

Зампред Совбеза рассказал, что у него есть находящиеся на ходу автомобили «Волга» и «Победа» конца 1950-х — начала 1960-х годов, а также государственная автомашина.

«Поживём — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — отметил Медведев.

При этом политик указал, говоря о возможности привлечения к созданию «Москвича» производителей из КНР, что он не видит в этом ничего плохого, так как если раньше китайские автомобили выглядели неубедительно, то теперь они на уровне ведущих мировых образцов.

«Я там [в Китае] проехался на местной машине, посмотрел на другие машины. Прямо скажу: та машина, на которой я ездил, точно не хуже, чем Mercedes. Поэтому нужно развивать массовый сегмент с кем-то в кооперации», — заключил Медведев.

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря 2022 года пресс-служба автозавода «Москвич» сообщила, что продавать новый автомобиль «Москвич 3» планируют по цене от 1,97 млн рублей. Новый кроссовер будет представлен в 11 дилерских центрах города Москвы.