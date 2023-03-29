Москва, , 14:08 — REGNUM Российские фермеры с 2023 года получили больше возможностей развить собственное дело: увеличить поголовье скота, закупить оборудование или начать выпуск собственной продукции им помогает грант «агростартап». Его сумма в зависимости от типа фермерского хозяйства и сферы деятельности составляет теперь до 8 млн рублей, сообщили в Правительстве РФ.

Поле пшеницы в Хабарском районе Алтайского края, которое возделывают фермеры Светлана Шаповалова

«Рассчитываем, что эти меры помогут не только начать своё дело, но и наладить впоследствии сбыт и переработку. В сельской местности появятся новые рабочие места, а у потребителей расширится выбор качественных, доступных по цене отечественных продуктов питания», — отметил председатель правительства Михаил Мишустин. Грант «агростартап» — одна из наиболее актуальных мер, которая реализуется по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Для стимулирования и большего развития сельского хозяйства и предпринимательской активности в небольших селах и городах, принято решение повысить размеры гранта для начинающих сельхозпроизводителей. Для тех, кто разводит крупный рогатый скот, он увеличен с 5 до 7 млн рублей. На гранты могут рассчитывать как производители мяса, так и поставщики молока. Если предприниматель работает в сфере растениеводства или занимается другими направлениями сельского хозяйства, для него размер гранта увеличится с 3 до 5 млн рублей. Для животноводов, работающих в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, выплаты увеличатся с 6 до 8 млн рублей. Грант для членов кооперативов, выращивающих сельхозкультуры или занятых другим хозяйством, увеличен с 4 млн до 6 млн рублей.

«Сельское хозяйство является локомотивом экономики, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы его развитие затормозилось», — считает председатель Ассоциации «Народный фермер» и комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Олег Сирота. Он уверен, что грант на агростартап — хорошая сумма для старта бизнеса.

Более того, максимальный размер компенсации части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам увеличен с 10 млн до 20 млн рублей. Здесь речь идет о затратах, связанных с закупкой сельхозпродукции у членов кооператива и у владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ), не входящих в этот кооператив.

Джейхун Намазов и его сын Руслан Ефремов создали семейную ферму по выращиванию форели в Лениногорском районе Татарстана. Грант «Агростартап» по нацпроекту помог запустить для разведения рыбы инкубационный цех, рассчитанный на закладку до 80 тыс. икринок. Фермеры поделились мечтой выйти на объём 100 тонн товарной рыбы и 5 тонн рыбопосадочного материала в год, построить цех по производству полуфабрикатов.

Фермер из Татарстана Руслан Ефремов разводит форель Минсельхозпрод Татарстана

В хозяйстве Ирины Евграфовой из поселка Савинка Тамбовской области несколько десятков коз, 16 из них — породистых, высокоудойных — фермер приобрела благодаря гранту «Агростартп». Грантовые средства пошли не только на покупку животных, но и на приобретение оборудования для сыроварения, а также реконструкцию помещений.

«У нас самый большой ассортимент сыров из козьего молока в Тамбовской области — 15 видов, — говорит фермер. — Готовлю и мягкие сыры, например, Буррата, и твердые, напоминающие Пармезан. Жители области оценили вкус и качество сыров, и зачастую мы даже не успеваем выставить на прилавок продукцию — все покупают, как только ее привозим». В планах Ирины организовать на базе хозяйства и небольшой экотуризм.

Хозяйство Ирины Евграфовой из поселка Савинка Тамбовской области Администрация Тамбовской области

Семья Коротковых занимается овощеводством в селе Каменка Липецкой области. В 2015 году, по совету сына Кирилла, Елена с мужем Константином организовали вместе с соседями сельскохозяйственный кооператив. В личных хозяйствах выращивали стандартный набор овощей: картошку, морковку, капусту, свеклу, лук. Постепенно приобрели технику для выполнения механизированных работ на огородах членов кооператива — маленький трактор, плуг, косилку, пресс-подборщик для сена, картофелекопалку. Позже начали осваивать новое направление: выращивание зерновых и технических культур. В октябре 2019 года сын Даниил на средства гранта «Агростартап» по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» приобрел грузовой автомобиль, прополочную борону и культиватор, а также небольшой участок земли. У Коротковых большие планы на будущее: начать заниматься переработкой овощей и пряностей, продавать конечный продукт напрямую потребителю, в том числе фасованные овощи, специи. А кроме того фермеры готовы предоставить работу таким же трудолюбивым и любящим землю семьям.

«Наш кооператив готов принять в свои ряды и предоставить работу молодым семьям с профильным образованием, а главное — желанием трудиться, развиваться и зарабатывать своим трудом», — говорит Елена Короткова.

Фермер из Красноярского края Евгений Калиновский инициировал создание сельхозкооператива, основное направление деятельности которого — выращивание зерновых (пшеница, ячмень) и масличных (рапс, лён). Пайщиками стали 10 фермеров и пятеро владельцев личных подсобных хозяйств. В сумме все участники кооператива засевают в Сухобузимском районе 7,5 тыс. гектаров площадей.

«В одиночку вести агробизнес не просто сложно, но, я бы даже сказал, невозможно. Мы помогаем друг другу обрабатывать поля, убирать урожай, реализовывать сельхозпродукцию, совместно арендуем зерноток и зернохранилища. К примеру, трактор, купленный на грант «Агростартап», вкупе с опрыскивателем в этом году послужил всем участникам кооператива. Поля качественно и в срок защитили, выдержали технологию, тем самым повысили общую урожайность», — пояснил Евгений Калиновский. По его словам, грант помог снять финансовую нагрузку и привлечь деньги.

Фермер из Сухобузимского района Красноярского края Евгений Калиновский Правительство Красноярского края

«Инвестиционная составляющая в агробизнесе достаточно высокая. Чтобы, например, заняться растениеводством, нужно около 30-40 миллионов рублей. Грант — это хорошая помощь на начальном этапе, чтобы стартануть и развиваться дальше», — говорит Евгений.

Как сообщало ИА REGNUM, грант «Агростартап» запущен по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Цель нацпроекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Благодаря гранту «Агростартап» все, кто хочет попробовать силы в сельском хозяйстве, смогут найти свою нишу, а в конечном счете своим трудом обеспечить продовольственную независимость России, ускорить импортозамещение, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.