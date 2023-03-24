Киев, 24 марта, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пока не смогли договориться о проведении телефонного разговора. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне», — приводит слова Подоляка украинское издание «Страна. ua».

По его словам, Киев не планирует отказываться от переговоров с Пекином. Отмечается, что инициатором беседы между лидерами двух стран выступает украинская сторона.

В феврале Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики на своем официальном сайте опубликовало план об урегулировании конфликта на Украине, включающий 12 пунктов. Позднее сообщалось, что Киев отверг план Китая, назвав его «противоречащим интересам Украины». В связи с этим и было предложено провести двусторонние переговоры между лидерами двух стран.