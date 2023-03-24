Киев, 24 марта, 2023, 09:22 — ИА Регнум. В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Сумской областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 24 марта из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

При этом уточняется, что воздушная тревога в названных областях была объявлена в период с 09:54 мск до 09:56.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также в Запорожской области.

В Минобороны РФ пока не подтвердили факта ударов по инфраструктуре на территории Украины. В то же время со стороны украинских СМИ поступало и поступает множество ложных сообщений по этому поводу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на 24 марта в Днепропетровской и Сумской областях Украины прогремело несколько взрывов. Уточнялось, что взрывы произошли в момент, когда в указанных регионах был объявлен режим воздушной тревоги.