Донецк, 24 марта, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины наращивают численность артиллерии на донецком направлении. На позиции прибыли новые образцы артиллерии, в том числе реактивные системы залпового огня, заявил подполковник Народной милиции ЛНР с отставке Андрей Марочко 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районы населенных пунктов Миньковка, Марково и Часов Яр прибыли различные артиллерийские системы. Выявлены буксируемые гаубицы, самоходная и реактивная артиллерия», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале военного эксперта.

Он отметил, что замечены образцы артиллерии как советского, так и западного производства.

Ранее Андрей Марочко сообщал, что на купянском направлении за последние сутки зафиксирован факт увеличения активности истребителей и штурмовиков Вооружённых сил Украины. По его словам, ВСУ используют Су-24, Су-27 и МиГ-29 советского производства.