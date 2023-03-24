Москва, 24 марта, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Вводимые странами Запада антироссийские санкции призваны бороться не с руководством РФ, а с рядовыми гражданами нашей страны. Об этом 24 марта заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Как пояснил зампред Совбеза, санкционные меры западных стран вынуждают жителей РФ всё покупать дороже, также Западом блокируются банковские карты и ограничиваются возможности передвижения в мире.

«Поэтому совершенно очевидно, что западный мир борется с гражданами нашей страны, западный мир ненавидит граждан нашей страны, это каждый должен понимать. Не отдельных руководителей страны — это ради бога, а они нас ненавидят всех, и вот этого прощать нельзя», — сказал он.

Также Медведев указал, что он удивлён тем, какими циничными людьми оказались руководители стран Запада, заявляющие о том, что своими санкциями они преследуют целью наказать российское руководство, а на самом деле стремящиеся наказать ими простых граждан РФ.

«Вот они говорят: «Мы наказываем российское руководство. Президента, всех остальных — под санкции». Понятно, ради бога. Но, на самом деле, кого они этими санкциями хотят наказать? Граждан нашей страны, которые прямого участия к политике не имеют, могут иметь даже разное отношение к тому, что происходит», — пояснил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Дмитрий Медведев написал, что «адские» санкции Запада с треском провалились, но инициаторам ограничений, вражеским странам, не хватает мужества это признать. Он добавил, что абсолютное большинство промышленных и потребительских товаров замещены отечественными или азиатскими марками, работает и параллельный импорт.