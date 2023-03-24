Москва, 24 марта, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Иностранные военные специалисты, прибывающие на Украину помогать ВСУ, будут подлежать уничтожению в рамках спецоперации, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Назвав западные поставки ВСУ вооружений прямым участием в конфликте, зампред СБ РФ предупредил Запад, что военные специалисты, едущие на Украину вместе с этим оружием и техникой, — ещё одно доказательство участия отправляющей их страны в конфликте.

«Поэтому, если Patriot или какие-то иные средства поражения доставляются на территорию Украины вместе с иностранными специалистами, они, безусловно, являются легальной целью и подлежат уничтожению», — отмечает Медведев.

Он добавил, что этих врагов российского государства надо уничтожать и они сами должны осознавать свою роль. Как только в зоне СВО «появился американский или польский солдат, он должен быть уничтожен».

Медведев сказал, что не важно, какое оружие сопровождают натовцы на Украине — хоть самолёты, хоть «снаряды с урановым сердечником, с обеднённым ураном». В любом случае это участие в конфликте против России.

Упоминание снарядов с обеднённым ураном связано с недавним заявлением британского минобороны, пообещавшего поставлять такие боеприпасы ВСУ. В МИД РФ, комментируя это заявление, в частности, напомнили, что запрещающей такие опасные боеприпасы конвенции нет из-за препятствий, созданных Западом.