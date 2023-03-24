Пекин, 24 марта, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила о готовности принять необходимые меры в ответ на провокационный заход американского ракетного эсминца USS Milius (DDG-69) в акваторию Южно-Китайского моря, которую власти Китайской Народной Республики считают частью своей территории. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

Иван Шилов ИА REGNUM НОАК

«24 марта американский ракетный эсминец USS Milius без разрешения китайского правительства опять зашел в акваторию близ островов Сиша, которую контролирует Китай. НОАК примет все необходимые меры, мы будем твердо защищать государственный суверенитет и безопасность, мир и стабильность в Южно-Китайском море», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице китайского оборонного ведомства в социальной сети WeChat.

По словам Кэфэя, подобные провокации со стороны Соединённых Штатов Америки дестабилизируют ситуацию в регионе, а также являются показательными нарушениями норм международного права.

Ранее представитель Минобороны Китайской Народной Республики Тань Кэфэй в ходе пресс-конференции в Пекине назвал обвинения со стороны США о «планах нападения Китая на Тайвань» провокационными и противоречивыми.