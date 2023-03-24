Москва, , 08:56 — REGNUM На данный момент говорить о сроках окончания спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине некорректно. Об этом 24 марта заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Работа расчета зенитно-ракетного комплекса ПВО «Стрела-10» в зоне проведения СВО © Андрей Рубцов/ТАСС

«По срокам, я надеюсь, вы не ждёте от меня ответа на этот вопрос, потому что это будет некорректно», — сказал он, добавив, что в этом вопросе не стоит забегать вперёд.

Также зампред Совбеза уточнил, что оценки хода и сроков спецоперации может давать только Верховный главнокомандующий ВС России, и отметил, что в этом вопросе по понятным причинам имеется очень много факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании с директорами заводов Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) зачитал телеграмму, которую председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин направил главам предприятий в 1941 году во время Великой Отечественной войны. Также он призвал директоров исполнять «декадные обязательства», а не отчитываться в конце года.