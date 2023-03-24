Медведев заявил, что в случае войны России и США победителя не будет

Москва, , 08:48 — REGNUM Столкновение российской и американской армий привело бы к чудовищным последствиям, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Ядерный взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Он обратил внимание на то, что только реальный конфликт может показать, какая армия сильнее, и что теоретические рассуждения ничего не дают.

«Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? — заявил Медведев. — Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет».

Он добавил, что количество сбитых ракет над США или над Россией не так уж важно, хотя часть из них нанесёт «гарантированное поражение». Последствия в любом случае «будут чудовищные», и «невозможно будет сказать, какая армия первая, а какая вторая».

О том, что ядерная война не может закончиться чьей-то победой, заявлял ранее президент России Владимир Путин. Он подчёркивал, что такая война недопустима, поэтому должна быть «равная и неделимая безопасность для всех членов мирового сообщества».