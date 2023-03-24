СМИ: в Днепропетровской и Сумской областях Украины прогремели взрывы

Киев, , 08:48 — REGNUM В ночь на 24 марта в Днепропетровской и Сумской областях Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 24 марта сообщает украинский «24 канал».

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, взрывы произошли в момент, когда в указанных регионах был объявлен режим воздушной тревоги.

В свою очередь, мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил в своём Telegram-канале о повреждениях в городе в результате взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и ещё пяти регионах Украины. Уточнялось, что режим воздушной тревоги на тот момент также объявили в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.