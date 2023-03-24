Киев, 24 марта, 2023, 08:48 — ИА Регнум. В ночь на 24 марта в Днепропетровской и Сумской областях Украины прогремело несколько взрывов. Об этом 24 марта сообщает украинский «24 канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По информации источника, взрывы произошли в момент, когда в указанных регионах был объявлен режим воздушной тревоги.

В свою очередь, мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил в своём Telegram-канале о повреждениях в городе в результате взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области и ещё пяти регионах Украины. Уточнялось, что режим воздушной тревоги на тот момент также объявили в Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.