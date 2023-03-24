Луганск, 24 марта, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале 24 марта сообщил об увеличении активности истребителей и штурмовиков Вооружённых сил Украины на купянском направлении.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine МиГ-29 ВСУ

«Наблюдательными постами нашей противовоздушной обороны за последнее время на купянском направлении отмечается увеличение численности пролетов и приближения к позициям самолетов противника», — говорится в распространенном сообщении.

Марочко добавил, что ВСУ используют самолеты Су-24 (бомбардировщик), Су-27 (истребитель) и МиГ-29 (истребитель) советского производства, стоящие на вооружении Украины.

Накануне власти Словакии подтвердили передачу Украине четырех истребителей МиГ-29 в рамках военной помощи Вооружённым силам Украины. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) сообщил министр обороны страны Ярослав Надь.