Москва, 24 марта, 2023, 08:39 — ИА Регнум. В пятницу, 24 марта, в столице России ожидаются кратковременный дождь, облачная погода с прояснениями в конце дня и до +11 °C. Об этом 24 марта рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Сегодня мы ожидаем облачную погоду, в конце дня с прояснениями, кратковременный дождь. Температура — плюс 9–11 по Цельсию в столице, плюс 8–13 по области», — приводит его слова РИА Новости.

Синенков уточнил, ветер юго-западного с переходом на западное направление будет дуть со скоростью 4–9 м/с, атмосферное давление составит 740 мм рт. столба. При этом синоптик добавил, что также 24 марта на нашей планете ожидается сильная магнитная буря.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков рассказал, что результаты мониторинга атмосферного воздуха в Москве минувшей зимой показали низкий уровень загрязнения на всех типах городских территорий. По его словам, это связано с ветреной погодой и обильными осадками.