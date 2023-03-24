Москва, , 08:31 — REGNUM Экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши считает, что на данный момент мир разделен на два блока — поддерживающих антироссийские санкции и их противников, при этом в число вторых входит большинство стран, за исключением стран НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной Доши в журнале Forbes 24 марта.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя от вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия», — написал автор.

Также Доши отметил, что Россия и Китай работают над созданием международной резервной валюты и сопутствующими проектами, что позволит успешно противодействовать западным санкциям.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза в ходе прошедшего саммита в Брюсселе пришли к общему соглашению о необходимости наращивать санкционное давление на Россию. При этом отмечается, что на данный момент не планируется введение новых пакетов антироссийских санкций.