Москва, 24 марта, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Экономист в нефтегазовой сфере Тилак Доши считает, что на данный момент мир разделен на два блока — поддерживающих антироссийские санкции и их противников, при этом в число вторых входит большинство стран, за исключением стран НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной Доши в журнале Forbes 24 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Для активно развивающихся стран, таких как Бразилия, Индия, Китай или ЮАР, одинаково важно как обезопасить себя от вестернизации, грозящей гегемонией Запада в международных финансовых институтах, так и поддерживать продуктивные отношения с такими выгодными партнерами, как Россия», — написал автор.

Также Доши отметил, что Россия и Китай работают над созданием международной резервной валюты и сопутствующими проектами, что позволит успешно противодействовать западным санкциям.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза в ходе прошедшего саммита в Брюсселе пришли к общему соглашению о необходимости наращивать санкционное давление на Россию. При этом отмечается, что на данный момент не планируется введение новых пакетов антироссийских санкций.