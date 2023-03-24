Москва, 24 марта, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который 23 марта выступил в Госдуме с ежегодным отчётом, фактически этим отчётом показал, что правительство собирается закончить системный проект адаптации нашей страны к новым условиям, возникшим после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 24 марта пишет издание «Коммерсантъ».

Russian State Duma Press Service/Global Look Press Михаил Мишустин в Госдуме

Отмечается, что в 2023 году правительство намерено сконцентрироваться на мерах по дальнейшей адаптации экономики к внешним шокам, которые, как предполагается, закончатся в 2024 году.

Также указывается, что в числе заявленных приоритетов оказались: увеличение социальной поддержки, развитие инфраструктуры, обеспечение технологического и финансового суверенитета, укрепление связей с партнёрами по внешней торговле и поиск новых.

«Эти планы — прямое продолжение работы Белого дома в 2022 году, о которой в четверг, 23 марта, в Госдуме отчитался премьер-министр Михаил Мишустин. Де-факто правительство намерено завершить системный проект адаптации к новым условиям, в которых РФ оказалась после начала военной операции на Украине, без существенных изменений — его исполнение в 2022 году показало эффективность подходов, заложенных в него задолго до момента, когда их надо было применять», — говорится в публикации.

Кроме того, уточняется, что зачитанный накануне Мишустиным в Госдуме отчёт был крайне подробным, а обзор правительственных действий в докладе его главы выглядел исчерпывающим. В нём были указаны главные антикризисные меры правительства в 2023 году и текущие ориентиры государственной политики.

«Вероятно, такой детализированный, сверхподробный доклад в Госдуме во многом нужен был для позиционирования правительства в системе органов власти: адекватно работающее правительство, как правило, несколько менее заметно, по крайней мере, в медиа, чем любая проблемная властная структура», — также отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что уверен, что президент страны Владимир Путин способен привести Россию к светлому будущему. По его словам, российские граждане готовы строить будущее, в котором Россия неоспоримо будет сильной и процветающей страной.