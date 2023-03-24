Глава Минпромторга Мантуров допустил создание совместного с КНР производства на заводе Mercedes-Benz

Москва, , 08:28 — REGNUM На бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области, который намерена приобрести компания «Автодом», могут выпускаться китайские автомобили. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Автомобиль Hongqi FAWFTW

«У нас сегодня общий подход по размещению производств на автомобильных предприятиях практически по всем проектам, за исключением Haval, — создавать именно совместные производства, поэтому не исключается, что и на данном предприятии может быть организовано производство с участием наших зарубежных партнеров, в данном случае коллег из Китая. Но окончательного решения пока не принято», — сказал Мантуров.

23 марта «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что на бывшем заводе Mercedes-Benz могут начать производить китайские премиальные автомобили Hongqi.

Напомним, что в Брянской области намерены запустить производство китайских автомобилей бюджетного класса методом крупноузловой сборки.

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