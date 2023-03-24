Москва, , 08:24 — REGNUM Заработная плата сотрудников всех предприятий группы «ФосАгро» вырастет на 15% начиная с апреля. Как сообщает пресс-служба компании, решение обусловлено высокими операционными показателями компании, ростом производительности труда и объёмов выпуска агрохимической продукции, повышением эффективности бизнес-процессов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Помимо заработной платы, на предприятиях компании действует гибкая система премирования, привязанная к выполнению и перевыполнению плановых производственных показателей. Также ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам — Дню химика и Дню горняка.

На всех предприятиях «ФосАгро» заключены коллективные договоры с унифицированным перечнем льгот и социальных гарантий работникам. Все сотрудники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, реализуются программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа. Сейчас на предприятиях компании идет работа над новыми редакциями коллективных договоров.

«У нас на предприятиях группы «ФосАгро» работают более 22 тысяч человек. И каждый из них вносит важный вклад в последовательный рост производственных результатов и национальную продовольственную безопасность, — заявил генеральный директор, председатель правления ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Мы считаем наших сотрудников главной ценностью компании, и потому создаём комфортные и безопасные условия труда, гарантируем конкурентную и достойную заработную плату».

По итогам 2021 года средняя заработная плата персонала «ФосАгро» выросла на 10%, в 2022 — ещё на 22%.