Анкара, 24 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Российскими признаёт полуостров Крым и новые регионы лидер турецкой партии «Родина», претендент на пост президента Турции Догу Перинчек. Он заявил об этом 24 марта в беседе с РИА Новости.

Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Догу Перинчек

Как рассказал турецкий политик, примерно месяц назад он выступал на проходившей в Баку конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, где он был почётным гостем.

«Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия «Родина» заявила, что признаёт новые республики», — сказал он.

Ранее Перинчек подал заявление в турецкий высший избирательный совет для того, чтобы стать кандидатом на пост президента Турции, выборы которого состоятся 14 мая. Для того, чтобы баллотироваться, политику нужно собрать 100 тысяч подписей. Возглавляемая им «Родина» является партией левого толка антизападной и антиамериканской направленности, стоящей на позициях первого турецкого президента Кемаля Ататюрка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Догу Перинчек заявил, что санкции против России должны быть отменены. Он добавил, что в случае свой победы отменит антироссийские санкционные меры.