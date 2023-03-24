Канберра, 24 марта, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Ветеран Вооружённых сил Австралии Шон Эмброуз исключен из рядов австралийской партии стрелков, рыбаков и фермеров (SFFP) за его пророссийскую позицию. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил Эмброуз в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Конечно, я разочарован тем, что SFFP оказалась не на той стороне истории и готова забыть о христианских ценностях ради военной машины НАТО», — сказал ветеран.

По его словам, такое решение связано с попыткой партии заручиться доверием действующего правительства Австралии.

По данным газеты The Sydney Morning Herald, Шон Эмброуз исключен из партийных списков именно из-за симпатии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также поддержки специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Словакии Растислав Качер обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его пророссийской позиции. По словам словацкого дипломата, абсолютное большинство европейских стран готово оказывать Украине военную помощь, но только Венгрия в лице Орбана имеет обратное мнение.