Командир самоходной установки с позывным Крот рассказал, как побывал в отпуске среди близких

Москва, , 08:10 — REGNUM Министерство обороны России в своем телеграм-канале обнародовало видеоролик с рассказом командира самоходной установки с позывным Крот, который был мобилизован из Ростовской области.

Командир с позывным Крот Кадр из видео. Министерство обороны РФ

До специальной военной операции он несколько лет прослужил в 51-м Тульском воздушно-десантном полку. Крот сообщил, что недавно ему дали отпуск и он смог повидать родных и близких.

Военнослужащий признался, что даже во время отдыха не переставал думать и волновался о своих боевых товарищах. Он также выразил уверенность в том, что российские войска одержат победу. Крот добавил, что это удастся сделать, несмотря на то, что Россия сейчас сражается со всем коллективным Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны представило видеозапись с кадрами работы российских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В ролике также приводится рассказ военнослужащего с позывным Якут, который выполняет функции старшего наводчика боевой установки.