Москва, 24 марта, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России в своем телеграм-канале обнародовало видеоролик с рассказом командира самоходной установки с позывным Крот, который был мобилизован из Ростовской области.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Командир с позывным Крот

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3792136" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

До специальной военной операции он несколько лет прослужил в 51-м Тульском воздушно-десантном полку. Крот сообщил, что недавно ему дали отпуск и он смог повидать родных и близких.

Военнослужащий признался, что даже во время отдыха не переставал думать и волновался о своих боевых товарищах. Он также выразил уверенность в том, что российские войска одержат победу. Крот добавил, что это удастся сделать, несмотря на то, что Россия сейчас сражается со всем коллективным Западом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны представило видеозапись с кадрами работы российских расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В ролике также приводится рассказ военнослужащего с позывным Якут, который выполняет функции старшего наводчика боевой установки.